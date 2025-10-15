Kate Middleton anticipa il trasloco a Forest Lodge | gli operai al lavoro senza sosta

Kate Middleton e William hanno deciso di anticipare il trasloco a Forest Lodge. Inizialmente, il trasferimento nella loro casa definitiva era previsto entro dicembre, ma pare che i Principi del Galles abbiano voluto accorciare i tempi per entrare prima nella nuova casa, tanto che gli operai hanno lavorato senza sosta. Ecco la data dell’esodo. Kate Middleton, quando si trasferirà a Forest Lodge. Kate Middleton ha deciso di anticipare il trasloco nella nuova casa, Forest Lodge, che si trova a poca distanza dall’attuale abitazione, l’Adelaide Cottage. Anche se non ufficialmente, è stata resa nota la data del trasferimento. 🔗 Leggi su Dilei.it

