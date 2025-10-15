Kate McKinnon sarà Afrodite in Percy Jackson – Stagione 3

Kate McKinnon si è unita al cast della terza stagione di Percy Jackson e i Dei dell’Olimpo  come guest star ricorrente. Interpreterà Afrodite, la dea greca dell’amore e della bellezza. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Afrodite “ può alterare il suo aspetto a seconda di chi la osserva ” e “ deve essere sicura che Percy Jackson (Walker Scobell) rispetti il??potere e l’importanza dell’amore prima di accettare di offrirgli aiuto nella sua ricerca “. I fan di Percy Jackson sono in attesa della seconda stagione dello show, basata su Il mare dei Mostri e in arrivo su Disney+ il prossimo dicembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

