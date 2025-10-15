Kate e William i primi look d' autunno sono immancabilmente coordinati

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La principessa ha sfoderato il look d'autunno perfetto declinandolo nei toni di questo periodo tra cui l'avvolgente marrone, lo stesso che dipinge la giacca del marito. Ancora una volta i principi di Galles si sono mostrati perfettamente in sintonia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kate e william i primi look d autunno sono immancabilmente coordinati

© Vanityfair.it - Kate e William, i primi look d'autunno sono (immancabilmente) coordinati

