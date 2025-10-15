Karate Doppio argento per Christian Dan in Romania e Croazia

Sport.quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una doppia medaglia d’argento in due competizioni europee per il classe 2008 Christian Dan, atleta del Johnny’s Karate di Borgo Sisa che nel giro di tre settimane si è confrontato con tanti atleti internazionali, prima in Romania e poi in Croazia. La prima trasferta europea si è disputata a Timisoara, in cui Dan ha partecipato al Campionato Europeo Stile Goju Ryu nella classe juniores -61 kg. Dopo aver superato i primi tre incontri, il ragazzo ha perso 1-0 in finale contro un atleta della nazionale romena, al termine di una sfida combattuta ed equilibrata, ma l’esperienza dell’avversario è stata determinante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

karate doppio argento per christian dan in romania e croazia

© Sport.quotidiano.net - Karate. Doppio argento per Christian Dan in Romania e Croazia

Leggi anche questi approfondimenti

karate doppio argento christianKarate. Doppio argento per Christian Dan in Romania e Croazia - Una doppia medaglia d’argento in due competizioni europee per il classe 2008 Christian Dan, atleta del Johnny’s Karate di ... Riporta sport.quotidiano.net

Un doppio podio internazionale per l’Accademia Karate Casentino - Nove atleti della società di Rassina sono scesi sul tatami al ventiquattresimo Open d’Italia che, ... Come scrive lanazione.it

Europei di karate: Fiamme oro sul podio con oro, argento e bronzo - Si sono conclusi a Zadar (Croazia) i Campionati europei di karate 2024 con gli atleti italiani che hanno portato a casa un bottino di 13 medaglie, quattro delle quali vinte nel parakarate. Come scrive poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Karate Doppio Argento Christian