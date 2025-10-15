Karate Doppio argento per Christian Dan in Romania e Croazia
Una doppia medaglia d’argento in due competizioni europee per il classe 2008 Christian Dan, atleta del Johnny’s Karate di Borgo Sisa che nel giro di tre settimane si è confrontato con tanti atleti internazionali, prima in Romania e poi in Croazia. La prima trasferta europea si è disputata a Timisoara, in cui Dan ha partecipato al Campionato Europeo Stile Goju Ryu nella classe juniores -61 kg. Dopo aver superato i primi tre incontri, il ragazzo ha perso 1-0 in finale contro un atleta della nazionale romena, al termine di una sfida combattuta ed equilibrata, ma l’esperienza dell’avversario è stata determinante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
