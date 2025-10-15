Karate atleta riccionese conquista il campionato italiano master per il secondo anno consecutivo
Un altro grande successo è arrivato domenica scorsa, 12 ottobre, per il karateka Manuel Cunti, atleta del Centro Karate Riccione. Nei Campionati italiani Fijlkam combattimento libero categoria Master, che si sono svolti lo scorso fine settimana a Urbino, Cunti è salito ancora un’altra volta sul. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
