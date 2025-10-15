Juventus Yildiz brilla in nazionale | adesso lo vuole il Chelsea
Yildiz brilla ancora in nazionale Kenan Yildiz è andato di nuovo a segno in nazionale. Dopo la doppietta contro la Bulgaria, il 10 della Juventus ha fatto ancora gol, questa volta contro la Georgia nel match vinto 4-1 dagi uomini di Montella. Buone notizie quindi per la Juventus, che vede L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Yildiz e Vlahovic trascinano Turchia e Serbia Ora sono pronto a tornare agli ordini di Tudor #Yildiz #Vlahovic #Juventus #DAZN - X Vai su X
Juventus, i nazionali in campo: oggi tocca a Yildiz, Vlahovic e Conceicao, quando gioca David - facebook.com Vai su Facebook
Gol Yildiz, Kenan brilla in Nazionale! Il 10 della Juve segna un grande gol in Bulgaria Turchia - Gol Yildiz, Kenan brilla in Nazionale: il racconto della rete segnata dall’attaccante della Juve con la Turchia Un altro gol, un’altra perla da aggiungere alla sua collezione. Da juventusnews24.com
Yildiz Juventus, rinnovo in bilico: quella big inglese lo vuole a tutti i costi - Ma il club londinese non ha alcuna intenzione di mollare la presa Sull’edizione odierna di Tuttosport torna protagoni ... Lo riporta calcionews24.com
Yildiz brilla ancora con la Turchia: terza rete in due partite - Il talento bianconero ha segnato ancora con la sua nazionale, trovando il terzo goal in soli due match con la Turchia. Lo riporta ilbianconero.com