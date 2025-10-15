Juventus Yildiz brilla con la Turchia I risultati dei bianconeri impiegati nelle nazionali
Si è dunque conclusa la fatidica pausa nazionali di ottobre, che tanto ha angosciati i vari club che temevano (a ragion veduta visti i precedenti) di perdere pezzi importanti delle rispettive rose. Ne ha in effetti fatto indirettamente le spese la Juventus che, nonostante non sia nemmeno partito per gli impegni con il Brasile, ha perso per circa un mese e mezzo Gleison Bremer per un problema al menisco. Bene invece, chi più chi meno, gli altri bianconeri impegnati nelle rispettive nazionali. Yildiz si prende la scena, bene gli altri. David non si accende. Non smette di stupire la Turchia dei baby talenti Arda Güler e Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
