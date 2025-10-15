Juventus Women stamattina in campo a Vinovo | tutti gli aggiornamenti alla vigilia della sfida di Women’s Champions League col Bayern – VIDEO
Juventus Women, sospiro di sollievo per Canzi alla vigilia della Champions: due bianconere in gruppo, la squadra parte per Monaco al completo. (Mauro Munno inviato a Vinovo) – Una vigilia di Champions League che regala i sorrisi più attesi. Dalla seduta di allenamento di questa mattina a Vinovo sono arrivate notizie eccellenti per la Juventus Women e per il suo tecnico Stefano Canzi. In vista della delicatissima e prestigiosa trasferta di domani contro il Bayern Monaco, l’infermeria bianconera si è completamente svuotata, restituendo al mister due pedine fondamentali. La #JuventusWomen si allena a Vinovo alla vigilia di #BayernJuve: Vangsgaard è a disposizione? #UWCL pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Una leggenda del calcio europeo per portare la Juventus Women nell'elite del calcio. E' la sfida che ha accettato di affrontare Lia Walti, la campionessa elvetica arrivata da poco più di un mese a Torino.
Serie A Women, Juventus-Como 0-1. Sconfitta di misura: gol e highlights - Le bianconere dominano a lungo, ma pagano un episodio nel finale: palo di Beccari e parate decisive di Gilardi negano la vittoria alla Juve ... Come scrive torinotoday.it
Juventus Women-Como Women 0-1: Nischler regala i tre punti alle lariane - La seconda giornata di campionato per la Juventus Women. Segnala ilbianconero.com
Juventus Women Como 0-1: Nischler punisce, troppo poco - Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio La Marmora di Biella) – Seconda partita di ca ... Scrive juventusnews24.com