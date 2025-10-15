Juventus Women stamattina in campo a Vinovo | tutti gli aggiornamenti alla vigilia della sfida di Women’s Champions League col Bayern – VIDEO

Juventus Women, sospiro di sollievo per Canzi alla vigilia della Champions: due bianconere in gruppo, la squadra parte per Monaco al completo. (Mauro Munno inviato a Vinovo) – Una vigilia di Champions League che regala i sorrisi più attesi. Dalla seduta di allenamento di questa mattina a Vinovo sono arrivate notizie eccellenti per la  Juventus Women  e per il suo tecnico  Stefano Canzi. In vista della delicatissima e prestigiosa trasferta di domani contro il  Bayern Monaco, l’infermeria bianconera si è completamente svuotata, restituendo al mister due pedine fondamentali. La #JuventusWomen si allena a Vinovo alla vigilia di #BayernJuve: Vangsgaard è a disposizione? #UWCL pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

