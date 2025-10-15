Juventus Women retroscena di mercato verso il Bayern | Dallmann vicina in estate

di Mauro Munno . C’era già l’accordo tra i due club. C’è un retroscena di mercato da svelare alla vigilia del match di Women’s Champions League tra Bayern Monaco e Juventus Women. Linda Dallmann, esperta centrocampista offensiva del club bavarese e della Nazionale tedesca, in estate è stata vicina a vestire bianconero. I due club avevano infatti raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo durante l’Europeo: era la fase del mercato in cui la Juventus era alla ricerca di una trequartista. L’affare è sfumato perché Braghin e Mazzetta non hanno trovato l’intesa con la giocatrice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

