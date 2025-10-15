Juventus Women | Canzi e Schatzer in conferenza
Una sfida di alto livello La Juventus Women si prepara alla seconda giornata della UEFA Women’s Champions League, affrontando il Bayern Monaco il 16 ottobre 2025 alle 21:00. In conferenza stampa, l’allenatore Massimiliano Canzi ha analizzato l’avversaria: “Il Bayern è forte sulle palle inattive, ma non ci snatureremo”. Dopo la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
#Caruso ritrova la #JuventusWomen Cosa ha detto l’ex bianconera ora al #Bayern - X Vai su X
Una leggenda del calcio europeo per portare la Juventus Women nell'elite del calcio. E' la sfida che ha accettato di affrontare Lia Walti, la campionessa elvetica arrivata da poco più di un mese a Torino. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Canzi: "Non esiste la possibilità di sottovalutare il Bayern Monaco". Schatzer: “Sarà strano affrontare Caruso, ma domani vogliamo vincere noi" - Massimiliano Canzi ed Eva Schatzer hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco. Segnala tuttojuve.com
Serie A Women, Juventus-Como 0-1. Sconfitta di misura: gol e highlights - Le bianconere dominano a lungo, ma pagano un episodio nel finale: palo di Beccari e parate decisive di Gilardi negano la vittoria alla Juve ... Si legge su torinotoday.it
Schatzer in conferenza: «Fascia bella sorpresa, ma volevo vincere. Esperienza all’estero come Caruso? Sto bene alla Juve» - Eva Schatzer, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco Eva Schatzer presenta in conferenza stampa la partita valida per la s ... Segnala juventusnews24.com