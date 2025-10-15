Juventus Women 7 bianconere convocate dall’Italia femminile C’è una grande novità azzurra | Sara Gama diventa capo delegazione della Nazionale!

Juventus Women, sono 7 le giocatrici bianconere convocate dall’Italia femminile. Sara Gama diventa capo delegazione della Nazionale. Due bellissime notizie per la Juventus Women legate all’Italia femminile. La prima è che ben 7 bianconere sono state convocate dal ct Soncin per i prossimi impegni: Lenzini, Salvai, Schatzer, Beccari, Bonansea, Cambiaghi, Girelli. La seconda è che la leggenda Sara Gama è diventata capo delegazione della Nazionale Femminile. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO FEMMINILE COMUNICATO – «Dalle emozioni di EURO 2025 alle sfide con le prime tre selezioni extra europee del Ranking FIFA, che segneranno il ritorno in azzurro di Sara Gama, pronta a diventare la nuova capo delegazione della Nazionale Femminile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, 7 bianconere convocate dall’Italia femminile. C’è una grande novità azzurra: Sara Gama diventa capo delegazione della Nazionale!

