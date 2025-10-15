Juventus | trattativa per il rinnovo di Yildiz

Trattativa in stallo La Juventus sta negoziando il rinnovo di Kenan Yildiz, ma una distanza di circa 500mila euro sta complicando le cose. Secondo Tuttosport del 15 ottobre 2025, la società offre un contratto fino al 2029 con 4,5 milioni annui inclusi bonus, mentre il giocatore, tramite il padre Engin,

