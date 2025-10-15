Juventus | ritorno di Miretti dopo l’infortunio

Un infortunio in precampionato Ritorno di Fabio Miretti, il 22enne centrocampista della Juventus, che ha subito un fastidio alla coscia destra durante l’amichevole contro la Next Gen il 14 agosto 2025, lasciando il campo prima del termine del primo tempo. Sostituito da Jonas Rouhi, Miretti ha seguito un programma di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ritorno di Miretti dopo l’infortunio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zinedine #Zidane a tutto tondo sulla #Juve e su un possibile ritorno... ?Tutte le parole dell'ex calciatore bianconero al Festival dello Sport di Trento le trovi su @juventusnews24com Vi piacerebbe vederlo sulla panchina della Juve? - facebook.com Vai su Facebook

Allegri studia un Milan anti-Juventus per il suo ritorno allo Stadium - X Vai su X

Pagina 1 | Riecco Miretti dopo 189 giorni d’attesa: la Juve conta su Fabio, il piano tattico di Tudor - Semaforo verde dopo l’ultima risonanza magnetica: il centrocampista bianconero spera nella convocazione per il Como dopo 6 mesi senza partite ufficiali. Secondo msn.com

Juventus, Miretti si allena ancora a parte: le ultime sui rientri dei nazionali - Tra i calciatori bianconeri che non sono ancora rientrati alla base ci sono Kenan Yildiz, Jonathan David e ... Si legge su ilbianconero.com

Juventus, Miretti pronto a tornare in campo: dove lo utilizzerà Tudor - In passato, al Genoa, ha avuto qualche difficoltà nella posizione di mediano puro, ricevendo anche critiche e cambi precoci. Da it.blastingnews.com