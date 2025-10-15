Juventus Next Gen slitta la partita di Coppa Italia Serie C contro il Renate! Ufficiali data e orario del match del Favini quando giocheranno i bianconeri

Juventus Next Gen, slitta la gara di Coppa Italia Serie C contro il Renate! Ufficializzati data e orario del match del Favini, quando si gioca. Cambio di programma per la Juventus Next Gen. La Lega Pro ha ufficializzato lo slittamento della partita valida per il secondo turno della Coppa Italia Serie C. La sfida in trasferta contro il Renate è stata posticipata di 24 ore. Ufficiale: Renate-Juventus Next Gen si giocherà mercoledì 29 ottobre. Inizialmente in programma per martedì 28 ottobre, il match si disputerà mercoledì 29 ottobre, sempre alle ore 15:00, presso lo stadio “Mino Favini” di Meda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, slitta la partita di Coppa Italia Serie C contro il Renate! Ufficiali data e orario del match del Favini, quando giocheranno i bianconeri

Contenuti che potrebbero interessarti

#Juventus Next Gen, risentimento muscolare per Pedro #Felipe: il difensore era stato aggregato alla Prima Squadra dopo l'infortunio di #Bremer. Via @DiMarzio - X Vai su X

Juventus Next Gen, Coppa Italia: data e orario della sfida contro il Renate - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Next Gen Campobasso, ora è anche ufficiale: rinviata la prossima sfida dei bianconeri di Brambilla. Il motivo e la nuova data - Juventus Next Gen Campobasso, la sfida di Serie C non si giocherà questo weekend, il recupero di questa partita è fissato per il 22 ottobre La Juventus Next Gen vedrà slittare il suo prossimo impegno ... Scrive juventusnews24.com

Perché la Juventus Next Gen non gioca oggi in Serie C: quando si recupera la partita contro il Campobasso - La sfida tra Juventus Next Gen e Campobasso, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C, è stata rimandata a mercoledì 22 ottobre 2025 allo Stadio Moccagatta di Alessandria, con calcio ... Lo riporta ilbianconero.com

Juventus Next Gen, data e orario della sfida contro il Renate in Coppa Italia Serie C - Con il successo sul Novara nella Coppa Italia Serie C, la Juventus Next Gen si è guadagnata l'accesso al Secondo Turno della competizione nel quale ... Si legge su tuttojuve.com