Juventus Garlando | Che errore non aver preso Gasperini

Le parole di Garlando Non usa mezzi termini il giornalisti Luigi Garlando nell’esprimere rammarico per il mancato apprododi Gasperini alla Juventus. L’attacco a Tudor è spietato, il croato è accusato di non saper gestire l’attacco stellare dei banconeri. Il reparto offensivo della Juventus secondo il giornalista vanta un parco nomi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Garlando: “Che errore non aver preso Gasperini”

