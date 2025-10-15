Juventus | Chelsea accelera per Yildiz
Chelsea in agguato per Yildiz Il Chelsea sta accelerando per Kenan Yildiz, il 20enne turco della Juventus, con un’offerta che potrebbe arrivare a gennaio. Secondo Tuttosport del 15 ottobre 2025, i blues sono disposti a investire cifre folli, oltre 100 milioni, per portarlo a Londra. La Juventus, con il contratto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
