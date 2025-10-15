Juve va ko anche Pinsoglio | problema muscolare promozione in vista per un Next Gen

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzo portiere bianconero ha accusato una lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra nell'allenamento di ieri: starà fuori 2 mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve va ko anche pinsoglio problema muscolare promozione in vista per un next gen

© Gazzetta.it - Juve, va ko anche Pinsoglio: problema muscolare, promozione in vista per un Next Gen

News recenti che potrebbero piacerti

juve ko pinsoglio problemaJuventus, si ferma anche Pinsoglio: l'entità dell'infortunio muscolare - Brutte notizie in casa Juventus: Carlo Pinsoglio ha riportato una lesione di medio- Come scrive msn.com

juve ko pinsoglio problemaInfortunio Pinsoglio: quando tornerà in campo il portiere della Juve e quali partite salterà. Le prime sensazioni sul suo stop - Ecco le prime sensazioni dopo il suo stop Un verdetto pesante, uno stop che si preannuncia lungo. Si legge su juventusnews24.com

juve ko pinsoglio problemaLesione di medio-alto grado per Pinsoglio. La Juventus lavora in vista del Como. Attesi altri nazionali - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Carlo Pinsoglio: "Carlo Pinsoglio, in ... tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juve Ko Pinsoglio Problema