Juve va ko anche Pinsoglio | problema muscolare promozione in vista per un Next Gen
Il terzo portiere bianconero ha accusato una lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra nell'allenamento di ieri: starà fuori 2 mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Juventus, si ferma anche Pinsoglio: l'entità dell'infortunio muscolare - X Vai su X
[SportMediaset] Juve, Pinsoglio con il contratto in scadenza a Giugno pensa anche al ritiro ? https://ow.ly/3C1t50XaYVq - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, si ferma anche Pinsoglio: l'entità dell'infortunio muscolare - Brutte notizie in casa Juventus: Carlo Pinsoglio ha riportato una lesione di medio- Come scrive msn.com
Infortunio Pinsoglio: quando tornerà in campo il portiere della Juve e quali partite salterà. Le prime sensazioni sul suo stop - Ecco le prime sensazioni dopo il suo stop Un verdetto pesante, uno stop che si preannuncia lungo. Si legge su juventusnews24.com
Lesione di medio-alto grado per Pinsoglio. La Juventus lavora in vista del Como. Attesi altri nazionali - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Carlo Pinsoglio: "Carlo Pinsoglio, in ... tuttojuve.com scrive