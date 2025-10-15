Juve Stabia-Avellino stop ai tifosi irpini | match ad alto rischio
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Avellino per la partita Juve Stabia-Avellino, valida per il campionato di Serie B 202526 e in programma sabato 18 ottobre allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La decisione è arrivata su indicazione della Questura di Napoli, che ha segnalato profili di elevato rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, in ragione della storica rivalità tra le due tifoserie. Un provvedimento preventivo che mira ad evitare tensioni e incidenti dentro e fuori dallo stadio, dopo che nelle ultime stagioni il confronto tra Juve Stabia e Avellino è sempre stato considerato ad alta criticità sotto il profilo della sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Workshop Sony Italia, Foto Ema e S.S. Juve Stabia 1907 https://ssjuvestabia.it/blog/workshop-sony-italia-foto-ema-e-s-s-juve-stabia-1907/… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - X Vai su X
?Biancolino-Abate, vent'anni dopo: dal campo alla panchina ?Da protagonisti in campo nel 2005 a rivali in panchina nel 2025: Biancolino e Abate si ritrovano. Sabato, al Menti di Castellammare, si sfidano in Juve Stabia–Avellino. Per entrambi è la prima - facebook.com Vai su Facebook
Juve Stabia-Avellino, trasferta vietata ai residenti in provincia di Avellino - Avellino, trasferta vietata ai residenti in provincia di Avellino: è ufficiale. Come scrive msn.com
Juve Stabia-Avellino si giocherà senza tifosi ospiti, la decisione del prefetto di Napoli - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per la partita di Serie B in programma sabato 18 ottobre allo stadio ‘Romeo ... Segnala corriereirpinia.it
Juve Stabia, prezzi popolari per i biglietti del derby con l'Avellino in vendita da mercoledì 15 ottobre - Avellino: biglietti in vendita da mercoledì 15 ottobre con prezzi popolari per tutti i settori del Romeo Menti ... Scrive reportweb.tv