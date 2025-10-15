Tempo di lettura: < 1 minuto Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Avellino per la partita Juve Stabia-Avellino, valida per il campionato di Serie B 202526 e in programma sabato 18 ottobre allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La decisione è arrivata su indicazione della Questura di Napoli, che ha segnalato profili di elevato rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, in ragione della storica rivalità tra le due tifoserie. Un provvedimento preventivo che mira ad evitare tensioni e incidenti dentro e fuori dallo stadio, dopo che nelle ultime stagioni il confronto tra Juve Stabia e Avellino è sempre stato considerato ad alta criticità sotto il profilo della sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Juve Stabia-Avellino, stop ai tifosi irpini: match ad alto rischio