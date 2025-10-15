Juve Stabia-Avellino prevendita settore ospiti | le info
L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Juve Stabia – Avellino che verrà disputata sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:15 e valevole per l’8^ giornata del campionato di serie B è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
