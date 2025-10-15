Juve serve blindare Yildiz | il Chelsea lo corteggia Koopmeiners delude | sarà cessione?

Torino, 15 ottobre 2025 – La numero dieci, Alex Del Piero come idolo, il legame forte con la Juve, ma anche la necessità di adeguare il suo contratto in maniera significativa per evitare che possano esserci delle brutte sorprese. Kenan Yildiz ha iniziato alla grande la stagione tra Juve e Turchia e già da tempo il mercato lo ha messo nel mirino, soprattutto la Premier League che ha la forza economica per strappare i migliori talenti all'Italia. Il fantasista turco oggi guadagna quello che potremmo definire 'minimo sindacale', non in senso stretto del termine ma in relazione al fatto che è uno degli ingaggi più bassi della rosa nonostante l'importanza rilevante che il giocatore ha ormai assunto.

