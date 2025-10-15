Juve rimpianto Alberto Costa? Al Porto fa quasi un assist a partita

L'esterno lanciato da Tudor nel finale della scorsa stagione e ceduto in estate per 15 milioni ha iniziato alla grande la nuova avventura, mentre il suo sostituto fatica e l'allenatore bianconero è costretto ad arrangiarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, rimpianto Alberto Costa? Al Porto fa (quasi) un assist a partita...

