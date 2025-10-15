Julia Roberts Carrie Preston | Ecco perché fu cattiva con me sul set di Duplicity

L'attrice ha ricordato un episodio vissuto con la collega con la quale aveva già lavorato in Il matrimonio del mio migliore amico. Carrie Preston ha amato lavorare con Julia Roberts nel 1997 in Il matrimonio del mio migliore amico, e forse un po' meno durante la loro seconda esperienza insieme in Duplicity. Ospite del podcast Dinner's on Me with Jesse Tyler Ferguson, Carrie Preston ha ripercorso entrambe le collaborazioni con la star, spiegando le differenze causate semplicemente dal tipo di ruolo. La prima volta sul set de Il matrimonio del mio migliore amico Durante l'intervista, Carrie Preston ha spiegato di aver legato molto con Roberts sul set de Il matrimonio del mio migliore amico, anche perché entrambe erano giovani attrici originarie della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

