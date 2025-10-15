JUJUTSU KAISEN | Esecuzione trailer del film in arrivo al cinema
Il trailer di JUJUTSU KAISEN: Esecuzione presenta per la prima volta sul grande schermo la più grande battaglia di JUJUTSU KAISEN fino ad oggi, “L’incidente di Shibuya”, e i primi due episodi inediti dell’attesissima stagione 3: “L’inizio del Gioco di Sterminio”. La serie anime JUJUTSU KAISEN, prodotta da TOHO animation, realizzata dal leggendario studio MAPPA e basata sull’omonimo manga best-seller di Gege Akutami, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, è andata in onda per la prima volta nell’ottobre 2020. Da allora è diventata un vero e proprio fenomeno globale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
