JUJUTSU KAISEN | Esecuzione nuovo trailer e uscita al cinema l’8 dicembre in Italia Sul grande schermo Shibuya e l’anteprima del Culling Game

Crunchyroll presenta il trailer ufficiale di JUJUTSU KAISEN: ESECUZIONE, lungometraggio evento che porta nei cinema l’Incidente di Shibuya e anticipa i primi due episodi della Stagione 3 dedicata al Culling Game. L’uscita italiana è fissata per l’8 dicembre 2025 in esclusiva nelle sale, distribuzione Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment. Indice. Jujutsu Kaisen Esecuzione, arriva il trailer in italiano. Anteprima della Stagione 3: inizio del Culling Game. Yuji vs Yuta: lo scontro che accende la sala. Jujutsu Kaisen Esecuzione – Trailer italiano. Data, formati e dove vederlo. Sinossi ufficiale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

