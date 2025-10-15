Judo Parlati e Pirelli guidano la spedizione azzurra in Messico per il Grand Prix di Guadalajara
Dopo i Mondiali Junior ed il successivo Grand Prix andati in scena a Lima, ci si trasferisce questo weekend dal Perù al Messico in occasione del Grand Prix di Guadalajara 2025, quartultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo. La Unidad Deportiva Lopez Mateos si appresta ad accogliere 245 atleti provenienti da 35 Paesi, con le gare in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. L’Italia verrà rappresentata da 14 judoka, di cui 8 uomini e 6 donne, con l’obiettivo di confermare i buoni riscontri raccolti nella capitale peruviana. In campo femminile tornerà in azione Giorgia Stangherlin dopo il secondo posto di Lima nei -70 kg, ed il resto del gruppo azzurro sarà composto da Kenya Perna (-52 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Raffaella Lelia Ciano (-63 kg), Martina Esposito (-70 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it
