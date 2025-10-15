Judo Elena Guarducci convocata in Nazionale per gli Europei U23
Prato, 15 ottobre 2025 - Proprio pochi giorni fa aveva vinto il “Grand Prix Internazionale del Piemonte”, confermandosi tra le prime cinque migliori judoka d'Italia. E nelle scorse ore, per Elena Guarducci, è arrivata la convocazione in Nazionale: l'atleta di Prato in forza all'Akiyama Settimo Torinese (che si allena con il Kyu Shin Ryu Prato) è stata selezionata per gli Europei U23 di judo, che si terranno in Moldavia (a Chisinau) a partire dal prossimo 31 ottobre. Una chiamata che certifica la crescita tecnica della ventunenne pratese: nei mesi scorsi, Elena ha comunque conquistato una medaglia di bronzo ad Ostia nell'ambito della Coppa Italia A1, senza dimenticare il titolo di vice-campionessa italiana conquistato ad Ancona nell'ambito del campionato nazionale universitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dieye Maguette prima classificata Trofeo Italia Fijlkam Taranto 20/10/24 L’oro brilla ancora più intensamente quando è condiviso! La nostra campionessa Maggy, ha illuminato il podio del Trofeo Italia con la sua vittoria, mentre Elena ha acceso il nostro c - facebook.com Vai su Facebook
Judo, la pratese Elena Guarducci quinta in Coppa Europa a Skopje - Nei giorni scorsi a Skopje si è conclusa la Coppa Europa di judo ed Elena Guarducci si è classificata quinta, sfiorando la medaglia di bronzo Prato, 23 settembre 2025 - lanazione.it scrive
Judo, Elena Guarducci al primo posto nel "Grand Prix Internazionale del Piemonte" - Era reduce dal quinto posto in Coppa Europa di judo, in Macedonia, dopo aver sfiorato la medaglia di bronzo. Scrive msn.com