Juanlu è ancora una priorità per il Napoli l’offerta da 18 milioni più bonus era stata accettata Gazzetta

L’acquisto di Juanlu Sanchez dal Siviglia potrebbe essere stato solo rimandato per il Napoli. Infatti, il ds Manna pare abbia già ripreso i contatti con il club andaluso e il giocatore per dare ad Antonio Conte un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo da gennaio. Leggi anche: Manna pianifica un nuovo tentativo per Juanlu Sanchez a gennaio (Gazzetta) Procede la trattativa per portare Juanlu a Napoli a gennaio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: Juanlu Sanchez è stato il tormentone della hit estiva dei tifosi napoletani: arriva o non arriva, l’affare si fa o non si fa. In realtà sembrava tutto già deciso per il trasferimento in azzurro dell’esterno del Siviglia, tanto che le visite mediche del giocatore parevano imminenti, ma poi l’infortunio di Lukaku ha cambiato la lista delle priorità e i rapporti con il club spagnolo si sono raffreddati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
