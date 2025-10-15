Juan Jesus | Napoli apice della mia carriera voglio continuare

Le parole del difensore brasiliano del Napoli. Juan Jesus, difensore partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC sul momento che sta vivendo in maglia . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juan Jesus e Luca Marianucci potrebbero partire titolari contro il Torino. A riferirlo è Valter De Maggio su Kiss Kiss. - facebook.com Vai su Facebook

Napoli David Neres Juan Jesus - X Vai su X

Juan Jesus: “Immortale? Napoli apice della mia carriera, voglio continuare! Su Beukema, Marianucci e il Torino..." - Il difensore del Napoli, Juan Jesus, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Si legge su tuttonapoli.net

Juan Jesus: “Napoli è casa mia. A 34 anni voglio ancora dare tutto, l’età solo un numero” - Il difensore azzurro si confessa e parla dell’amore per la città e non solo: “Le 100 presenze? Come scrive corrieredellosport.it

Juan Jesus: «Non mi interessa quanti gol abbiamo subito, mi interessa fare più punti e giocare bene» - A Napoli ho raggiunto l'apice della mia carriera, ho trovato una società che mi ha dato fiducia» ... Come scrive ilnapolista.it