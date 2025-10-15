Juan Jesus | Al Napoli ho raggiunto l’apice della carriera Voglio continuare a giocare ho 34 anni ma non mi pesa

Tempo di lettura: 2 minuti “ Conte mi ha definito immortale? Ho sempre dato il meglio di me in tutte le squadre per cui ho giocato. A Napoli ho raggiunto l’apice della mia carriera, perché ho trovato una società che mi ha dato fiducia e una serenità in generale “. Lo ha detto il difensore del Napoli Juan Jesus in un’intervista a Radio Crc. Il centrale di 34 anni ha ritrovato nella squadra azzurra il ritmo per garantire al tecnico un ottimo ricambio tra i centrali di difesa, in un periodo in cui Rrahmani e Buongiorno sono out per infortunio: “ L’età – ha detto il brasiliano che dal 2012 gioca in Italia – per me è un numero, in allenamento sono sempre quello che spinge di più perché devo dare l’esempio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juan Jesus: “Al Napoli ho raggiunto l’apice della carriera. Voglio continuare a giocare, ho 34 anni ma non mi pesa”

