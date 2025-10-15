Jole Santelli cinque anni dopo | il ricordo di una Calabria che non dimentica

Jole Santelli, cinque anni dopo la sua scomparsa, resta un simbolo di coraggio, autenticità e amore per la Calabria.. Ricorre oggi, 15 ottobre, l’anniversario della scomparsa di Jole Santelli, la prima donna alla guida della Regione Calabria. Era il 2020 quando, nel pieno della pandemia, la sua vita e il suo mandato si interruppero improvvisamente, lasciando un vuoto profondo, umano e istituzionale. Nata a Cosenza nel 1968, deputata di lungo corso e figura storica di Forza Italia, Santelli ha incarnato una politica appassionata, diretta, spesso istintiva, ma sempre animata da un profondo senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

