Jolanda Renga denuncia di essere stata ricattata online | Se tua madre Ambra non mi dà 10 mila euro pubblico le tue foto nuda

Tutto è cominciato con un messaggio ricevuto sul telefono, ma la ventunenne non si è lasciata intimorire e, insieme ai genitori, ha sporto denuncia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jolanda Renga denuncia di essere stata ricattata online: «Se tua madre Ambra non mi dà 10 mila euro, pubblico le tue foto nuda»

Leggi anche questi approfondimenti

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha denunciato sui social di essere stata ricattata con un messaggio sul cellulare - facebook.com Vai su Facebook

Jolanda Renga e la minaccia di pubblicare sue foto intime: «Se non riceverò 10mila dollari da tua madre Ambra Angiolini ti rovinerò la vita» – Il video - X Vai su X

Jolanda Renga minacciata: «Pubblicherò le tue foto nuda». La denuncia e l’appello alle ragazze - «Se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita», è il messaggio ricevuto dalla figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ... Segnala iodonna.it

Jolanda Renga ricattata sui social: "10mila dollari da Ambra Angiolini o pubblico le tue foto nuda" - Qualcuno le ha chiesto 10 dollari per non pubblicare foto di nudo. Si legge su gazzetta.it

Jolanda Renga ricattata: «Paga o pubblico la tua foto nuda» - La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga lo racconta sui social: «C’era anche il nome di mia madre, mi sono spaventata» ... unionesarda.it scrive