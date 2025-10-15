Jim Caviezel protagonista di Archangel | Sony annuncia l’action movie in uscita a novembre 2026

La star de La passione di Cristo e Person of Interest al centro del nuovo progetto per il grande schermo in arrivo il prossimo anno. Sony Pictures ha deciso di puntare su Jim Caviezel per il suo nuovo film prodotto con Mandalay Pictures e in uscita a novembre 2026. Attraverso un comunicato congiunto, le case di produzione hanno annunciato il film Archangel. Caviezel, conosciuto per il ruolo di Gesù di Nazareth in La passione di Cristo di Mel Gibson, e per i ruoli nella serie Person of Interest e nel discusso successo Sound of Freedom - Il canto della libertà, sarà protagonista del film. Il ritorno di Jim Caviezel in Archangel Al momento, Sony e Mandalay non hanno diffuso ulteriori informazioni sul progetto, ma secondo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jim Caviezel protagonista di Archangel: Sony annuncia l’action movie in uscita a novembre 2026

