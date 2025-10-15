Jim Carrey possibile protagonista di The Jetsons il film live-action tratto dalla serie animata
Il mondo raccontato in I pronipoti, lo show prodotto da Hanna-Barbera, sarà alla base di un nuovo progetto che verrà diretto da Colin Trevorrow. Jim Carrey sembra sarà uno dei protagonisti del film live-action The Jetsons, il progetto che porterà sul grande schermo i personaggi della famosa serie animata I pronipoti. La star del cinema, secondo le fonti di Deadline, starebbe concludendo le trattative con la Warner Bros, che si occuperà della produzione del progetto. Chi realizzerà il film live-action Alla regia di The Jetsons dovrebbe esserci Colin Trevorrow (che ha portato al successo la saga di Jurassic World), impegnato anche a scrivere la sceneggiatura insieme a Joe Epstein. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chukwudi Iwuji risponde alle voci sul suo possibile ruolo di Brainiac in Man of Tomorrow. Leggi cosa ha dichiarato sull’eventuale coinvolgimento nel sequel di Superman. #Superman #ManOfTomorrow #ChukwudiIwuji #DCStudios - facebook.com Vai su Facebook
Jim Carrey possibile protagonista di The Jetsons, il film live-action tratto dalla serie animata - Barbera, sarà alla base di un nuovo progetto che verrà diretto da Colin Trevorrow. Si legge su movieplayer.it
I Pronipoti in live-action, Jim Carrey in trattative - The Wrap informa che l’attore Jim Carrey è in trattative per il ruolo di protagonista nell’adattamento cinematografico della famosa serie animata I Pronipoti targato Warner Bros. lospaziobianco.it scrive
I Pronipoti, Jim Carrey in trattativa per il live-action della serie - Barbera The Jetsons sta per tornare sotto forma di film live- Segnala cinema.everyeye.it