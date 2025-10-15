Jim Carrey possibile protagonista di The Jetsons il film live-action tratto dalla serie animata

Il mondo raccontato in I pronipoti, lo show prodotto da Hanna-Barbera, sarà alla base di un nuovo progetto che verrà diretto da Colin Trevorrow. Jim Carrey sembra sarà uno dei protagonisti del film live-action The Jetsons, il progetto che porterà sul grande schermo i personaggi della famosa serie animata I pronipoti. La star del cinema, secondo le fonti di Deadline, starebbe concludendo le trattative con la Warner Bros, che si occuperà della produzione del progetto. Chi realizzerà il film live-action Alla regia di The Jetsons dovrebbe esserci Colin Trevorrow (che ha portato al successo la saga di Jurassic World), impegnato anche a scrivere la sceneggiatura insieme a Joe Epstein. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

