Jim Baumbick è stato nominato presidente di Ford of Europe, filiale europea del marchio automobilistico statunitense che ha sede a Colonia, in Germania. Assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal primo novembre. Baumbick, si legge in una nota dell’azienda, guiderà la direzione strategica della business unit europea con l’obiettivo di favorire un maggiore allineamento con i principali stakeholder della regione. Dovrà inoltre sviluppare prodotti rilevanti per i clienti europei e garantire un’esecuzione più rapida ed efficiente. Baumbick lavora in Ford da oltre 32 anni: gli incarichi ricoperti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Jim Baumbick nuovo presidente di Ford of Europe