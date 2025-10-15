Jessica Jones | una nuova stagione dopo Daredevil | Born Again 2 ora sembra molto più probabile!

Il rientro di Krysten Ritter nei panni dell’iconica detective superpotente Jessica Jones per la seconda stagione di Daredevil: Born Again sta elettrizzando i fan Marvel. Non solo rivedremo la tormentata investigatrice privata al fianco di Charlie Cox (Daredevil), ma le recenti dichiarazioni suggeriscono che il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe (MCU) è più brillante che mai, alimentando le speranze per una Stagione 4 di Jessica Jones. Jessica Jones nel MCU: Le voci su Born Again 2 e la stagione 4. Krysten Ritter ha debuttato per la prima volta come Jessica Jones nel 2015 nell’omonima serie TV MarvelNetflix (durata tre stagioni) e nel crossover The Defenders. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

