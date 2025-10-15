Jessica Jones | la nuova serie Marvel Studios con Krysten Ritter arriverà prima del previsto

Movieplayer.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il suo ritorno previsto nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, il personaggio dovrebbe tornare con una nuova serie tutta sua Dopo tante speculazioni, il personaggio di Jessica Jones farà effettivamente ritorno sugli schermi e per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel corso degli eventi della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, ma non è finita qui. Infatti, Brad Winderbaum, responsabile della divisione TV e animazione della Marvel, ha confermato che è effettivamente in lavorazione una nuova serie di Jessica Jones nello stesso stile di Rinascita, che potrebbe arrivare "prima di quanto pensiate". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

