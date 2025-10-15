Jesi e Fabriano in campo E’ il momento del riscatto

Uscire dalla crisi nera. General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano cercano il riscatto, dopo un inizio di stagione assai complicato, nel turno infrasettimanale del girone B di serie B Nazionale, quinta giornata. Si gioca stasera: alle ore 20.30 al PalaTriccoli la General Contractor Jesi ospita la Ldr Power Nocena (arbitrano Settepanella di Roseto degli Abruzzi ed Esposito di San Benedetto del Tronto) mentre poco dopo, alle 21, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, la Ristopro Fabriano attende la Solbat Piombino (dirigono Picchi di Ferentino e Bernassola di Roma). Si sapeva che il campionato 2025-26, soprattutto nel girone B, sarebbe stato duro per la presenza di molte squadre ambiziose, ma a questo primo turno infrasettimanale sia Jesi che Fabriano arrivano in una situazione decisamente più complicata del previsto: la General Contractor, che ha sicuramente un roster di primo livello in grado di competere per le prime posizioni in classifica, non ha ancora trovato la chimica giusta ed è ferma a 2 punti, con una sola vittoria e fronte di tre sconfitte, l’ultima sabato scorso a Pistoria contro il Quarrata, al primo successo; la Ristopro invece sapeva di essere attesa da un torneo con l’obiettivo salvezza ma certo iniziare con quattro ko in fila (e l’ultimo posto in classifica a 0 punti assieme a Nocera e Loreto Pesaro) non è un bel biglietto da visita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Fabriano in campo. E’ il momento del riscatto

