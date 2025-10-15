Jeremy Renner sarà la voce narrante di Stardust Future | Stars and Scars film realizzato interamente con l' IA

L'attore sarà coinvolto nel progetto animato che cercherà di offrire una riflessione sul passato e sul futuro dell'umanità. Jeremy Renner sarà coinvolto come doppiatore del film animato Stardust Future: Stars and Scars, progetto descritto come il primo lungometraggio creato interamente con l'Intelligenza Artificiale. Il progetto verrà distribuito negli Stati Uniti a novembre ed è prodotto da Yi Zhou, con cui Renner aveva già collaborato in occasione del documentario Chronicles of Disney. Cosa racconterà il lungometraggio Nel film Stardust Future: Stars and Scars, Jeremy Renner, star della serie Mayor of Kingstown che è arrivata alla stagione 4, darà voce all'Oracolo del Tempo, il narratore di una storia che si svolge dalle origini dell'universo fino al 2080. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jeremy Renner sarà la voce narrante di Stardust Future: Stars and Scars, film realizzato interamente con l'IA

