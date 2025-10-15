Jennifer Fox produrrà la 16ª edizione dei Governors Awards | Oscar onorari a Debbie Allen Tom Cruise e Wynn Thomas A Dolly Parton il Jean Hersholt

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che la produttrice Jennifer Fox, candidata all’Oscar e governatrice della Producers Branch, tornerà a firmare la produzione dei 16th Governors Awards. Per Fox sarà la settima volta alla guida dell’evento, che si terrà domenica 16 novembre 2025 al Ray Dolby Ballroom di Ovation Hollywood. I riconoscimenti: quattro tributi d’eccezione. Nel corso della serata saranno consegnati gli Honorary Oscars® a: Debbie Allen, coreografa, regista, attrice e produttrice, figura chiave tra palco e set;. Tom Cruise, star e produttore tra i più influenti dell’industria;. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

