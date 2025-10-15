Negli ultimi giorni Jennifer Aniston è tornata al centro dell’attenzione per un tema che da anni accompagna la sua vita: il fatto di non aver avuto figli. L’attrice, oggi 56enne e più in forma che mai, ha scelto di parlare apertamente ancora una volta di un argomento che l’ha seguita per tutta la carriera, tra curiosità morbose e giudizi non richiesti. Con la sua consueta eleganza, ma anche con una dose di cruda sincerità, ha raccontato la sua verità, riaccendendo un dibattito che tocca da vicino molte donne, dentro e fuori Hollywood. A far scalpore è stata, in particolare, una sua dichiarazione inaspettata sull’adozione e sul fatto che questa non fosse mai stata contemplata tra le possibilità a sua disposizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Aniston: “L’adozione non era nei miei piani. Volevo il mio dna in una piccola persona”