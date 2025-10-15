JazzMi 2025 coi big della musica | concerti artisti e biglietti del festival diffuso nella metropoli

JazzMi rilancia con forza la sua vocazione originaria: rendere il jazz accessibile a tutti. Negli anni, il festival ha ampliato il proprio raggio d'azione ben oltre i teatri ei club. Dal 23 ottobre al 9 novembre 2025 Milano ospita la decima edizione di JazzMi, festival che celebra dieci anni di attività confermandosi tra i principali appuntamenti dedicati al jazz in Italia e nel panorama internazionale. Con oltre duecento concerti, progetti originali e collaborazioni inedite, la manifestazione si svolgerà nei luoghi simbolo della città, dai due poli principali Triennale Milano e Blue Note Milano, il festival attraverserà l'intera geografia urbana milanese, dal Teatro Arcimboldi al Dal Verme, dal Teatro Lirico Giorgio Gaber al Conservatorio, all'Auditorium San Fedele, e molti altri Apertura con Diana Krall. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - JazzMi 2025 coi big della musica: concerti, artisti e biglietti del festival diffuso nella metropoli

