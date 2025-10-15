Jannik Sinner torna in campo | oggi il debutto contro Tsitsipas con un dettaglio inedito

Torna in campo Jannik Sinner, pronto a riprendere la corsa dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro esordisce oggi, mercoledì 15 ottobre, nei quarti di finale del Six Kings Slam di Riad, dove affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, numero 24 del mondo. Il match è in programma dopo la sfida tra Zverev e Fritz e segna il ritorno ufficiale dell’altoatesino in campo dopo lo stop forzato in Asia. La novità più evidente riguarda il look: per la prima volta dopo mesi, Sinner scenderà in campo senza il manicotto al braccio destro, indossato ininterrottamente dagli ottavi di Wimbledon contro Dimitrov. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

