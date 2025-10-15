Jannik Sinner è sceso in campo per affrontare Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione incominciato oggi sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il numero 2 del mondo si è rimesso in gioco dopo il ritiro di una decina di giorni fa al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, quando accusò i crampi durante il terzo set del match contro l’olandese Tallon Griekspoor. Il confronto con il greco mette in palio l’accesso alla semifinale, da disputare contro il serbo Novak Djokovic. Il fuoriclasse altoatesino si è presentato all’appuntamento senza l’ormai iconico manicotto, che era ormai solito indossare da tre mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner manda in soffitta il manicotto! Abbandonato l'indumento usato da Wimbledon: novità al Six Kings Slam