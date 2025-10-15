Jannik Sinner | La rivalità con Alcaraz? Lo sport ne ha bisogno Siamo qui per farvi divertire
Jannik Sinner ha regolato il greco Stefanos Tsitsipas in due set, esordendo in maniera brillante sul cemento di Riad e meritandosi così la qualificazione alle semifinali del Six Kings Slam. L’azzurro ha offerto una prestazione brillante dal punto di vista tecnico e agonistico, al ritorno in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai, e può così continuare il suo cammino in Arabia Saudita, dove si è presentato per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro, ringraziando anche il nutrito pubblico che ha gremito l’impianto per la prima giornata del torneo di esibizione: “ È bello tornare qui, vedere tanta gente che è venuta qui per seguire la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Jannik Sinner manda in soffitta il manicotto! Abbandonato l’indumento usato da Wimbledon: novità al Six Kings Slam - - X Vai su X
? Ti piacerebbe vedere dal vivo un match di Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner alla prova nel Six Kings Slam 2025, Alcaraz vuol essere il nuovo ‘Re’ - Da domani al 18 ottobre (giorno di pausa il 17 ottobre) la seconda edizione del Six Kings Slam, torneo/esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita), terrà ... Come scrive oasport.it
Carlos Alcaraz spiega come ha strappato il primato a Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 del Six Kings Slam, difende la scelta dei tennisti di partecipare al ricco torneo- Segnala msn.com
Sinner e Alcaraz, a Riad prove di Finals: scatta il Six Kings Slam, chi sfida Jannik all’esordio - Difficile che Jannik possa puntare al numero uno, potrebbe però avvicinarsi, e tornare a battere Carlitos nelle sfide ufficiali. Lo riporta tuttosport.com