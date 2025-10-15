Jannik Sinner ha regolato il greco Stefanos Tsitsipas in due set, esordendo in maniera brillante sul cemento di Riad e meritandosi così la qualificazione alle semifinali del Six Kings Slam. L’azzurro ha offerto una prestazione brillante dal punto di vista tecnico e agonistico, al ritorno in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai, e può così continuare il suo cammino in Arabia Saudita, dove si è presentato per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro, ringraziando anche il nutrito pubblico che ha gremito l’impianto per la prima giornata del torneo di esibizione: “ È bello tornare qui, vedere tanta gente che è venuta qui per seguire la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “La rivalità con Alcaraz? Lo sport ne ha bisogno. Siamo qui per farvi divertire”