Jannik Sinner e il film sulla sua vita il desiderio che spiazza tutti | Nel mio ruolo? Vorrei Will Smith – Il video
Durante una pausa tra gli allenamenti a Riyad, dove si trova per giocare l’atteso Six Kings Slam, Jannik Sinner ha dato a una domanda particolare una risposta del tutto inaspettata. «Se ci fosse un film di Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato?», chiede l’intervistatrice. Il tennista azzurro ci pensa un attimo, ma poi risponde sicuro: « Facciamo Will Smith, perché no». La risposta spiazza tutti. Con un sorriso, Sinner aggiunge: « È diverso, ma è bravo ». Nessuna preoccupazione insomma per l’età o per l’aspetto dell’attore che potrebbe interpretarlo: così come in campo, anche nel cinema quello che conta per Jannik Sinner è solo il talento. 🔗 Leggi su Open.online
