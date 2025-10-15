Jan Vermeer clamoroso | chi è davvero la ragazza con l' orecchino di perla

Il segreto di Jan Vermeer è stato scoperto. A fare da modelle alle sue figure femminili – immersi in interni domestici, sospese tra quiete e attesa – che hanno alimentato teorie, ossessioni e film, non sono amanti del pittore olandese, e neppure muse. Secondo una nuova e sorprendente teoria dello storico dell'arte inglese Andrew Graham-Dixon, dietro la serenità domestica dei suoi dipinti si nasconderebbe una verità rimasta sepolta per quasi quattro secoli: il pittore olandese avrebbe realizzato la maggior parte delle sue opere per una setta religiosa radicale, anti-calvinista, composta quasi esclusivamente da donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

