James Norton sarà il manager dei Beatles Brian Epstein nei film diretti da Sam Mendes
Il regista realizzerà quattro lungometraggi, ognuno dedicato a uno dei membri della band britannica, e il cast sta continuando a espandersi. Il cast dell'evento cinematografico dedicato alla storia dei Beatles sta continuando a espandersi e il nome più recente tra quelli delle star coinvolte da Sam Mendes è James Norton. L'attore sembra stia concludendo le trattative con la produzione e dovrebbe interpretare Brian Epstein, il manager del famoso gruppo britannico. I protagonisti dell'evento cinematografico Sony non ha voluto confermare la notizia dell'arrivo dell'attore tra gli interpreti dei quattro film, tuttavia le fondi di Deadline avrebbero confermato la sua partecipazione al progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
James Norton lavora sodo, e la cosa fa piacere. Sarà lui ad interpretare Brian Epstein, il manager di lunga data dei BEATLES, nel "4-film event" di Sam Mendes. Norton si unisce così a Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson (i Fab Four) - X Vai su X
James Norton sarà Brian Epstein nel nuovo film sui Beatles diretto da Sam Mendes #JamesNorton #beatlesfilm #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook
James Norton: l’attore entra nel cast della terza stagione di House of the Dragon - off tratto dalla serie originale, Il Trono di Spade, ed è a sua volta basata sul libro Fuoco e ... Si legge su filmpost.it
James Norton nella stagione 3 di House of the Dragon: Ecco chi interpreterà - L'attore britannico James Norton, conosciuto e apprezzato in tv per i suoi ruoli in Grantchester e Happy Valley e più ... Segnala comingsoon.it