Il regista realizzerà quattro lungometraggi, ognuno dedicato a uno dei membri della band britannica, e il cast sta continuando a espandersi. Il cast dell'evento cinematografico dedicato alla storia dei Beatles sta continuando a espandersi e il nome più recente tra quelli delle star coinvolte da Sam Mendes è James Norton. L'attore sembra stia concludendo le trattative con la produzione e dovrebbe interpretare Brian Epstein, il manager del famoso gruppo britannico. I protagonisti dell'evento cinematografico Sony non ha voluto confermare la notizia dell'arrivo dell'attore tra gli interpreti dei quattro film, tuttavia le fondi di Deadline avrebbero confermato la sua partecipazione al progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Norton sarà il manager dei Beatles, Brian Epstein, nei film diretti da Sam Mendes