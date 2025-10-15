James Gunn rilascia aggiornamenti incoraggianti sul film di Swamp Thing

Quando il co-direttore dei DC Studios, James Gunn, rivelò la prima fase dell’Universo DC, “Gods and Monsters”, all’inizio del 2023, uno dei film che annunciò fu Swamp Thing. Destinato a essere diretto dal regista di Logan, James Mangold, Swamp Thing era stato concepito come un film horror gotico che prendeva spunto da titoli come Frankenstein. Sebbene il progetto sia molto promettente, negli ultimi due anni non ci sono stati aggiornamenti concreti. Nel frattempo, Mangold ha intrapreso una nuova carriera cinematografica, stipulando un accordo con la Paramount che lo vedrà produrre e dirigere lungometraggi per lo studio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

