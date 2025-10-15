James Gunn ha i giorni contati al comando dei DC Studios? Gli ultimi rumor non gli lasciano scampo

Si stanno diffondendo alcuni rumor che sembrano essere sicuri che Gunn verrà presto messo alla porta e sollevato dal suo incarico nell'azienda Il futuro di James Gunn è in pericolo? Il regista e produttore era stato nominato co-amministratore delegato dei DC Studios insieme a Peter Safran alla fine del 2022. Il nuovo studio ha annunciato una serie di progetti del DCU, intitolata Chapter 1: Gods and Monsters all'inizio del 2023 e, sebbene alcuni di questi non siano stati realizzati, il marchio ha avuto un ottimo inizio. Creature Commandos e Peacemaker hanno registrato ottimi dati di ascolto su HBO Max, con recensioni positive da parte della critica (anche se i fan si sono divisi sul finale della seconda stagione di quest'ultimo). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

