Jacopo Ferri | Porto in consiglio i problemi irrisolti delle aree interne
Il successo che ha eletto consigliere regionale Jacopo Ferri è stato senza precedenti: 8.940 preferenze rappresentano una vera performance elettorale. Ha già alle spalle un’ importante carriera politica: 56 anni, sposato con 4 figli, avvocato, già consigliere regionale dal 2000 al 2015, consigliere comunale a Pontremoli dal 2006 e poi sindaco nell’attuale consigliatura. Rientra nell’assemblea regionale: la troverà cambiata, a 10 anni di distanza? "Sicuramente è cambiata nelle persone, per il resto credo che le procedure delle dinamiche consiliari siano più o meno le stesse anche se il numero dei consiglieri è ridotto rispetto ai tempi in cui c’ero io. 🔗 Leggi su Lanazione.it
